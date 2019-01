Yoshimar Yotún habló sobre la opción de jugar como lateral en Cruz Azul

Yoshimar Yotún jugó su segundo encuentro con Cruz Azul. El volante de la selección peruna dispitó cerca de 10 minutos en la derrota de su equipo ante Chivas de Guadalajara.

En entrevista para MARCA Claro, Yoshimar Yotún dejó un claro sobre su participación: "En los pocos minutos que jugué me sentí bastante suelto, debo conocer a los compañeros, hay que entrenar día con día para conocerlos y jugar de memoria como se dice, porque estoy en un equipo que está formado. Esta derrota nos duele", indicó el volante.

Además, aseguró que no tiene ningún problema en jugar en una posición distinta a la de volante: "Donde me pongan en la cancha, así sea lateral o arquero. También jugué de lateral muchos años, he jugado de interior izquierdo, siempre se va a alternar, es la decisión del profe", agregó 'Yoshi'.

Yoshimar Yotún aún no ha podido ser titular y al respecto dijo lo siguiente: "Siempre cuesta porque adentro ya tienen un ritmo marcado, y tú estás afuera esperando, hay que calentar bien", dijo el jugador.

LEE ADEMÁS