Yoshimar Yotún estuvo a centímetros de marcar un golazo en la MLS [VIDEO]

Yoshimar Yotún sigue siendo titular en Orlando City pese al mal momento del club. Esta vez, su equipo obtuvo un empate 0-0 ante Houston Dynamo por la fecha 30 del torneo, pero el volante de la selección peruana estuvo a centímetros de darle la victoria a su equipo y marcar un golazo.

'Yoshi' tomó el balón dentro del área desde la zona izquierda y sacó un potente remate cruzado que pasó rozando la portería de Houston Dynamo. Esta jugada ocurrió al minuto 56 del partido y nunca pudieron vencer la valla rival.

56' | Yoshi had us thinking it was going in!



0-0 | #ORLvHOU pic.twitter.com/EGrp9XxHXH