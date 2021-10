Yoshimar Yotún rompió su silencio después del penal fallado en el duelo entre Perú y Argentina, por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. Antes de tomar el avión con destino a México, ‘Yoshi’ confirmó que recibió mensajes de parte de desconocidos a su WhatsApp y lamentó lo sucedido.

“Las críticas siempre van a estar, es parte de... Ya filtrar (mi número) y atacar es algo muy personal... y escribirme al WhatsApp creo que ya es un poco exagerado, pero bueno, qué puedo decir. Yo no sé quién filtró, no sé quién me escribía”, confesó el futbolista

“Creo que he borrado como 300 mensajes, grupos. Obviamente, como peruano, sí me hace sentir mal que otro peruano me ataque o que cree un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto. Obviamente, entiendo que el hincha esté molesto. Es normal, pero creo que fue demasiado”, añadió Yotún.

Por otro lado, el jugador que milita en Cruz Azul, más allá de los recientes tropiezos en las Eliminatorias, dejó en claro que el grupo continuará peleando por el objetivo de clasificar al Mundial.

“A veces, la tabla, en la posición en la que estamos, te hace ver lejos, pero si te das cuenta, a zona de repechaje estamos a cuatro, cinco, no sé cuánto. Entonces, nosotros vamos a luchar hasta que tengamos esperanzas. Creo que quedan partidos para seguir sumando. Vienen rivales directos, también, así que creo que la próxima fecha va a ser muy importante”, comentó.

Instantes antes de hacer su ingreso al aeropuerto, y en medio del respaldo de los presentes, Yotún sentenció: “Estoy tranquilo, porque sé lo que dio el grupo, sé lo que doy por la selección y eso me deja tranquilo”.