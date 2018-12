¿Yoshimar Yotún a Cruz Azul? Esto respondió el director deportivo

Yoshimar Yotún es una de las grandes opciones que tiene Cruz Azul para seguir reforzando el mediocampo. La 'Máquina Cementera' va por su revancha en la Liga MX luego de haber perdido la final del Apertura ante el eterno rival, América. Por ello, el director deportivo se refirió al tema de los fichajes, especialmente al ser consultado por el volante de la selección peruana.

"No voy a hablar de los refuerzos esperen a que el club los hagan oficiales, se escuchan nombres por todos lados y hasta que no sea oficial no voy a hablar de ese tema", indicó Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul respecto al tema de un posible fichaje para el Clausura MX 2019.

De otro lado, hay una fecha límite para que Cruz Azul culmine con los fichajes y se pueda dar un posible traspaso del volante de la selección peruana: "El 26 de diciembre pretendemos tener a todos los jugadores para que realicen los exámenes médicos", finalizó Peláez. Es decir, la 'Máquina Cementera' tiene una semana más para finalizar con todos los jales para el 2019.

Cabe destacar que el Diario Récord de México, uno de los más importantes de dicho país, ha confirmado el fichaje de Yoshimar Yotún por Cruz Azul e incluso lo dan por cerrado, mientras que en Estados Unidos afirman que Orlando City no tiene la intención de vender al volante de la bicolor.

