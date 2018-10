Yordy Reyna y su enorme emoción por volver a la selección peruana

Yordy Reyna es una de las novedades en la convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana ante Chile y Estados Unidos. El delantero no formaba parte de la bicolor desde el pasado mes de noviembre de 2017, durante la clasificación a Rusia 2018. Por ello, el delantero se ha mostrado bastante contento de volver al grupo.

"Vengo jugando, ganando minutos y la oportunidad va a ser importante para mí. Estoy muy contento de regresar a mi Selección. Es una emoción inexplicable. Estar convocado es algo bonito y tengo que aprovechar la oportunidad que me han dado. Esta temporada ha sido regular, no como el año pasado que yo creo que fue mejor. Hemos perdido muchos partidos importantes, cedimos puntos importantes y por ahí caímos un poco", dijo Yordy Reyna en AS USA.

Algo que preocupaba en Yordy Reyna era la lesión que arrastraba, sin embargo, dejó en claro que está totalmente recuperado y listo para los amistosos: "Ayer (martes) entrené normal con el equipo y ya estoy recuperado. Solamente fue una carga muscular que no pasó a nada más", agregó el delantero.

Recordemos que el equipo de Yordy Reyna, Vancouver Whitecaps, está en el pelotón que pelea un cupo a los Play-Offs de la MLS, aunque de momento está fuera de esta etapa del campeonato, pues suma 40 puntos y está 6 por debajo de Real Salt Lake, el último club con cupo de clasificación.

LEE ADEMÁS