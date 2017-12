Wilder Cartagena: "Soy capaz de luchar por un puesto en el Mundial"

Wilder Cartagena fue una de las más gratas sorpresas de la selección peruana. El mediocampista de la USPM es consciente de ello, pero entiende que ahora hay mucha competencia para llegar a la lista de los 23 convocados finales rumbo al Mundial.

Por ello, el mediocampista, comentó que peleará palmo a palmo por conseguir el objetivo de, seguramente, todos los elementos de la selección peruana: llegar al Mundial Rusia 2018.

"Me siento capaz de luchar por un puesto en el Mundial de Rusia y voy a pelear para lograrlo. Me he puesto como meta quedarme entre los 23 convocados, sé que tengo que trabajar muy duro porque hay jugadores que están en mi posición y tienen un nivel impresionante en sus equipos. Sin embargo, yo tengo confianza en mí y sé lo que puedo dar", dijo Wilder Cartagena a El Comercio.

El gol más gritado de Perú

LEE ADEMÁS: