En medio de la pandemia del COVID 19, el fútbol tiene que continuar, por ello, el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 está pactado para el mes de septiembre y el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca se refirió a una posible convocatoria a los jugadores del torneo local.

Wilder Cartagena se refirió a este panorama y brindó el apoyo a sus compañeros si en caso tienen que representar a la selección en estos tiempos de coronavirus. “La selección es de todos y si los jugadores del extranjero no pueden ir y tienen que estar los del torneo local no va a haber problema y lo van a hacer bien”, contó en Radio Ovación.

El exjugador de Alianza Lima señaló que tenía confianza en ser convocado a la selección peruana si es que las Eliminatorias iniciaban en el mes de marzo: “Sí creía que tenía chance, sentía que estaba haciendo bien las cosas en una liga competitiva y ‘Yoshi’ (Yotun) estaba lesionado, así que podía ser un buen momento para volver”, agregó.

Finalmente, Cartagena recordó su pasó por Alianza Lima que lo ‘alejó’ de la ‘bicolor’, sin embargo, destacó el trabajo de Miguel Ángel Russo y lo calificó como un gran técnico: “Un técnico exigente que tenía buenas ideas pero no conocía mucho el torneo peruano, la altura, el calor (...) en Boca encontró todas las comodidades que quería y pudo remontar un campeonato complicado. Siempre me trató bien y me dio mucha confianza”, culminó.

