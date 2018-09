Voleibolista acusa a Ray Sandoval de no reconocer a su hijo

El delantero de la selección peruana y Monarcas Morelia, Ray Sandoval, tiene una demanda en su contra por filiación y alimentos que ya fue presentado en el Poder Judicial en Comas, interpuesta por su expareja y voleibolista Karla Moreno, de 22 años. En una entrevista con Milagros Leyva, la joven contó su historia.

La historia entre ambos

"Nos conocimos desde jóvenes. Yo soy voleybolista y nos conocíamos en los campeonatos interescolares. Lo conocí cuando tenía 16 años y él 17. Salí embarazada, estuvimos viviendo juntos en la casa de mi mamá en Comas y luego él quiso formalizar la relación, nos mudamos solos a su departamento. Tenía un mes y medio cuando me mudé con él", indicó la expareja de Ray Sandoval.

Estaba entusiasmado pero algo pasó

Además, señaló que, hasta cierto momento, el jugador de la selección peruana estaba pendiente del embarazo: "Él estaba muy atento a las ecografías, estaba muy entusiasmado".

La joven, agregó que el alejamiento con Ray comenzó por culpa de la madre del futbolista: Su mamá es quien siempre le metió cosas en la cabeza acerca de mí, que yo no era la chica adecuada para él, que era una interesada en su dinero. Yo no soy ninguna interesada, lo conozco cuando ni siquiera integraba Sporting Cristal.

"Él solo estuvo conmigo hasta los 3 meses que yo estaba embarazada, luego se desapareció completamente. Me dijo que sacara mis cosas del departamento. Me regresé a la casa de mi mamá, pasé un embarazo bien pero todo fue por culpa de su mamá. Un día fuimos a su casa (de la mamá de Sandoval) y me dijo que yo le había arruinado la vida a su hijo por salir embarazada".

"A veces pasaba por mi casa, en su carro, cuando yo estaba con mi barriga y no me decía nada, solo me miraba", finalizó la joven sobre cómo ocurrieron las cosas después de la separación.

A la espera de la prueba de ADN

La abogada Rosario Sasieta indicó que la joven estaba estudiando ingeniería y debido al nacimiento de su hijo tuvo que dejar la universidad. Además, ya se admitió la demanda para realizar la prueba de ADN, en consecuencia hay que notificarla, el juez citará a una audiencia y en el laboratorio se hará la prueba de ADN.

LEE ADEMÁS