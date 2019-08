Viral | Cuando Jean Deza reveló los problemas que tuvo con el idioma en Europa | VIDEO

Cuando Jean Deza destacaba en la liga de Eslovaquia, y fue convocado a la selección peruana Sub 20 que participó en el Sudamericano del 2013, el habilidoso volante fue entrevistado por Movistar Deportes y confesó sus problemas con el idioma. "No aprendí ni a decir leche, solo algunas lisuras. No sabía que idioma hablaban".

La sinceridad de Jean Deza. pic.twitter.com/EsBXk8ZQWF — Archivo - Fútbol Peruano (@ArchivoFP) August 11, 2019

La selección peruana no pudo conseguir su clasificación al Mundial Sub 20, pero Jean Deza tuvo una buena participación en ese Sudamericano. Se mantuvo algunas temporadas más en Europa, pero luego volvió al fútbol peruano, donde pasó por varios equipos.

Hoy Jean Deza busca recuperar el tiempo perdido en UTC de Cajamarca. Sus pasos por Alianza Lima y la Universidad San Martín no fueron buenos, además de que su carrera estuvo acompañado de una larga pausa debido el 2017, cuando apenas tuvo minutos en Sport Rosario.

Más noticias en otros medios

Adiós, 'Tata': Lionel Messi, Diego Maradona y los mensajes de despedida a José Luis Brown [FOTOS]

Adrián Balboa: "Si queremos campeonar, tenemos que jugar todos los partidos como finales"