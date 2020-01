¿Cómo ver GRATIS desde Colombia el Torneo Preolímpico Sub 23? | Perú vs. Paraguay Sub 23 EN VIVO desde el estadio Centenario de Armenia este sábado 25 de enero desde las 20:30 horas (de Perú y Colombia). Sigue EN DIRECTO las señales de Win Sports y RCN para ver desde Colombia el campeonato. Revisa los links y las señales gratuitas para no perderte ni un solo detalle del torneo.

Señales para ver GRATIS WIN SPORTS EN VIVO

Satélite

DirecTV

Canal 633 (SD)

Canal 1633 (HD)

Canal 643 (Alterno SD)

Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD)

Cable

HV TV

Cundinamarca:

Canal 13 (SD)

Canal 6 (Alterno)

Antioquia:

Canal 28 (SD)

Canal 99 (Alterno)

Canal 100 (HD)

Claro TV

Canal 521 (SD)

Canal 524 (Alterno)

Canal 1521 (HD)

Tigo

Canal 26 (SD)

Canal 240 (HD)

Costa:

Canal 21

Antioquia y Santanderes:

Canal 23

Eje Cafetero, Ibagué y Norte del Valle:

Canal 27

Valle, Cauca y Nariño:

Canal 18

ETB Cúcuta:

Canal 33

Canal 2 (Alterno)

CableCauca Popayán

Popayán:

Canal 30

Canal 15 (Alterno)

Multivision

Bogotá:

Canal 30

Canal 8 (Alterno)

Becerril:

Canal 21

Canal 4 (Alterno)

Cable Ipisur

Ipiales:

Canal 10

Colcable

Bogotá y Meta:

Canal 17

Canal 6 (Alterno)

Ibagué:

Canal 13

Canal 3 (Alterno)

CHILE | CMET: Canal 55

Canales RCN Nuestra Tele

Satélite

DirecTV: canal 775

Movistar TV Colombia y Perú: canal 160

Dish Estados Unidos: canal 841

Cable

Grupo TV Cable de Ecuador: Canal 634

Star Global.com de Perú: Canal 78

Tigo de Colombia: Canal 155

Claro TV de Colombia: Canal 478

Movistar TV de Perú: Canal 816

Cable & Wireless de Panamá: Canal 504

Cable Familia de Ecuador: Canal 37

Cable Onda de Panamá: Canal 438

Cabletica de Costa Rica: Canal 438

Unicable de República Dominicana: Canal 88

Cable Visión de Perú: Canal 20

La previa del Perú vs. Paraguay Sub 23

Luego de la derrota (1-0) a manos de Brasil en su primera presentación en el certamen y tras haber descansado en la fecha reciente, la selección peruana se verás las caras con Paraguay. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Centenario, de la ciudad de Armenia.

La selección peruana buscará su primera victoria en la competencia para meterse a la pelea por alcanzar uno de los cupos que le permitan clasificar a la segunda ronda y, con ello, luchar por el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La selección peruana tuvo casi una semana entera de trabajo, tiempo que le ha servido al entrenador Nolberto Solano para corregir los errores que se tuvo frente a Brasil y preparar el plan que se usará en el siguiente desafío.

Perú vs. Paraguay: probables alineaciones

Perú: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Eduardo Caballero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Aldair Fuentes, Jesús Pretell; Yuriel Celi, José Rivera, Fernando Pacheco y Christopher Olivares. DT: Nolberto Solano.

Paraguay: Miguel Martinez, Enzo Giménez, Saúl Salcedo, Jorge Morel, Matías Espínoza, Cristian Nuñez, Mathías Villasanti, Jesús Medina, Iván Franco, Sergio Bareiro y Sergío Díaz. DT: Ernesto Marcucci.

Perú vs. Paraguay: horarios del partido

México - 19:30 horas

Perú - 20:30 horas

Ecuador - 20:30 horas

Colombia - 20:30 horas

Bolivia - 21:30 horas

Venezuela - 21:30 horas

Argentina - 22:30 horas

Chile - 22:30 horas

Paraguay - 22:30 horas

Uruguay - 22:30 horas

Brasil - 22:30 horas

España - 2:30 a.m. (domingo 26 de enero)