Ricardo Gareca conversará con los medios de comunicación a partir de las 10 de la mañana de manera virtual desde su natal Argentina. Este será el primer contacto del ‘Tigre’ en el 2021 con los hinchas de la blanquirroja, quienes desean saber qué pasará con la selección y con las Eliminatorias, luego de que los planes del técnico de frustraran por las nuevas medidas impuestas por el Gobierno ante la segunda ola del COVID-19.

El último viernes el ‘Tigre’ decidió volver a su país, solo unos días después de haber llegado al Perú. Y es que los planes del técnico de la selección peruana se vieron frustrados con la nueva cuarentena y los cinco contagios en La Videna, durante los trabajos de los jugadores de la MLS y Jefferson Farfán.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, declaró en RPP desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de partir.

A fines de marzo, la selección disputará dos partidos importantes por las Eliminatorias Sudamericanas. El 25 de marzo en La Paz enfrentará a Bolivia, para luego recibir a Venezuela el 30 en el estadio Nacional de Lima. Por lo que la reanudación de la Liga 1 tiene carácter de urgencia para Gareca.

Hasta el momento, Perú solo ha logrado sumar un punto después de cuatro fechas de Eliminatorias. La ‘Bicolor’ empató con Paraguay en Asunción y luego cayó contra Brasil, Chile y Argentina. Con esos resultado, el cuadro nacional se ubica en el noveno lugar con el mismo puntaje que Bolivia, su siguiente rival.

