Vía, Latina Televisión En VIVO y Directv En DIRECTO, partido Perú - Uruguay: canales y apps para ver el partido en Lima

HOY | Entre, mire y vea Latina Televisión EN VIVO y EN Directo el partido entre Perú y Uruguay por la fecha FIFA Internacional. Además, Directv Sports ONLINE también transmitirá este cotejo que se desarrollará desde las 20:30 horas en el imponente Estadio Nacional de Lima. El Bocón te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias de este partidazo que promete sacar chispas.

Perú - Uruguay: Cómo y dónde ver frecuencia LATINA En Vivo

Para que no te pierdas el partido de la fecha FIFA de la selección peruana solo deberás de seguir estos pasos. Pues puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO en Movistar Deportes (canal 3) y/o Latina (canal 2). Mientras que para los peruanos que residen en el extranjero, pueden seguir el encuentro a través beIN Sports.

Asimismo, las aplicaciones de Latina y ESPN transmitirán el encuentro en vivo, solo tienes que descargarlas en Play Store para Android y App Store para iPhone.

Latina: Canal 2 (Ex Frecuencia Latina)

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Aquí puedes seguir Perú vs. Uruguay desde las app de Directv Sports EN VIVO:

Para ver en vivo y online DirecTV Sports Play desde tu celular, lo primero que debes hacer es descargar la aplicación de DirecTV en tu Smartphone. Debes tener en cuenta que para realizar esta operación primero debes ser cliente, lo cual te permitirá manejar una cuenta y así ingresarla cuando descargues el aplicativo móvil en tu teléfono.

Tienes hasta cuatro paquetes de DirecTV, el cual te permitirá ver los partidos en vivo:

Plata + HD (176 canales por 106 soles)

Oro Plus 4k (218 canales por 175 soles)

Oro Plus HD DVR (216 canales por 149 soles)

Oro Plus HD (217 canales por 134 soles)

¿Cómo ver DirecTV GO?

DirecTV te permite disfrutar de 7 días GRATIS vía streaming. Durante este tiempo podrás disfrutas de toda la programación de DirecTV. En esta oferta se incluyen canales como:

FOX Premium Series HD

FOX Premium Family HD

FOX Premium Movies HD

FOX Premium Action HD

FOX Premium Cinema HD

FOX Premium Comedy HD

FOX Premium Classics HD

Para poder iniciar la prueba GRATIS de DirecTV GO debes registrarte y crear una cuenta aquí.

Horarios en el mundo para ver el Perú vs. Uruguay:

Perú | 20:30 horas

Ecuador | 20:30 horas

Estados Unidos (New Jersey) | 21:30 horas

Estados Unidos (Chicago) | 20:30 horas

Estados Unidos (Los Ángeles)| 18:30 horas

México | 19:30 horas

Colombia | 20:30 horas

España (viernes 6) | 03:30 horas

Canales en el mundo que transmiten el Perú vs. Uruguay

Argelia | beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Canadá | beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Internacional | PPV

Perú | Movistar Deportes Peru

Ecuador | Canal del Futbol

Chile | Chilevision, CDF HD

Francia | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Holanda | Fox Sports 4, Fox Sports Go

Estados Unidos | ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Más canales para ver fútbol en vivo: TV Pública EN VIVO Perú vs Uruguay:

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Ver VTV EN VIVO Uruguay vs Perú Señal VTV ONLINE | Canales TV

DirecTV Uruguay: Canal 184 (SD) y Canal 1184 (HD).

Miultiseñal Digital: Canal 254 (SD).

Telecable: Canal 17 (Analógico), Canal 111 (Digital) y Canal 321 (HD).

Cable 1 Melo: Canal 3.

Lascano TV Digital HD: Canal 11 (Analógico), Canal 136 (Digital) y Canal 1026 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 788 y Canal 254 (SD).

DirecTV Chile: Canal 788 y Canal 254 (SD).

DirecTV Perú: Canal 788 y Canal 254 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 788 y Canal 254 (SD).

DirecTV Ecuador: Canal 788 y Canal 254 (SD).

DirecTV Venezuela: Canal 788 y Canal 254 (SD).

¿Qué emisoras de radio transmiten en vivo el Perú - Uruguay?

El único medio oficial es Movistar Deportes y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Alineaciones probables para el Perú y Uruguay:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Otros partidos a jugarse hoy 15 de octubre

Eliminatorias a la Euro 2020

13:45 horas | Suiza vs República de Irlanda

13:45 horas | Suecia vs España

13:45 horas | Liechtenstein vs Italia

13:45 horas | Grecia vs Bosnia-Herzegovina

Liga de Naciones de la CONCACAF

18:30 horas | Canadá vs EE. UU.

20:30 horas | México vs Panamá

Liga de Chile

13:30 horas | Cobresal vs PalestinoBet365, CDF Premium, CDF HD

16:00 horas | Unión Española vs Coquimbo UnidoBet365, CDF Premium, CDF HD

18:30 horas | Antofagasta vs Audax ItalianoBet365, CDF Premium, CDF HD

AMISTOSOS FIFA

11:00 horas | Chile 3-2 Guinea

14:00 horas | Argelia vs ColombiaBet365, Caracol TV, A Bola TV

19:00 horas | Bolivia vs HaitíBolivia TV

20:30 horas | Perú vs Uruguay

