Utilero de la selección peruana cuenta su experiencia en la bicolor

La selección peruana realizará su debut mundialista en Rusia 2018 en solo dos días y hay un integrante que siempre ha estado detrás de los camerinos durante 10 años, pues es la historia del utilero del primer equipo del combinado patrio, Walter García, más conocido como 'Jayito' es el encargado de todos los detalles del equipo que dirige el técnico argentino, Ricardo Gareca.

"Seguro no me conoces, yo no soy al que me sigues por una foto, pero estoy convocado a Rusia" dice García en un curioso video publicado en redes sociales. García estuvo presentes en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Brasil 2014 y ahora en Rusia 2018; además de las Copas Américas realizadas en los últimos 10 años. Hoy, 'Jayito' se encuentra junto la selección peruana en Rusia a poco de iniciar la aventura mundialista. Él confiesa que es el encargado

TAMBIÉN LEE