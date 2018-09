Ex Universitario se ilusiona con reemplazar a Paolo Guerrero

El delantero de UTC, Adrián Ugarriza, sueña con vestir la camiseta de la selección peruana y asegura que trabaja día a día para ser una alternativa para Ricardo Gareca, en una posición en la que se buscan nuevas opciones por la ausencia de Paolo Guerrero.

"No debe haber un futbolista que no quiera ir a la selección. Trabajo para estar ahí a corto plazo y, además, sé que en Perú no hay muchos '9'. Hay pocos delanteros peruanos y es algo que muchos me dicen siempre. Quiero trabajar mucho y llegar ahí por méritos, no porque no haya nadie más. Sigo trabajando y trato de crecer en el día a día, si en algún momento me llega la oportunidad voy a tratar de dejarlo todo", dijo Adrián Ugarriza en Ovación.

Su salida de Universitario

Adrián Ugarriza tuvo que irse de Universitario de Deportes para buscar nuevas oportunidades. Ahora en UTC, el delantero ha ganado continuidad y está teniendo un buen campeonato.

"Salir de Universitario de Deportes fue algo bastante complicado para mí, estaba muy feliz y tranquilo ahí. Tenía casi todo a la mano: mis compañeros, mis amigos y mi familia. Sin embargo, tuve que dar un paso al costado para empezar de nuevo y demostrarme que podía llegar a más. Sabía que, en ese momento que estaba en la 'U', no iba a tener las oportunidades que quería", expresó.

LEE ADEMÁS: