Universitario | Alejandro Hohberg tras su buen momento: "Mantengo la ambición de volver a la selección peruana"

Alejandro Hohberg atraviesa un gran momento con Universitario de Deportes. El atacante crema es el máximo goleador del club en lo que va del año con siete anotaciones y anhela volver a vestir la camiseta de la selección peruana en un futuro.

"Mantengo la ambición de volver a la selección. Lo más lindo es ser convocado y ser parte de la selección, que pasa un momento dulce y todos quieren estar. Cuando no me vi en la lista de covocados, me puse el chip de seguir manteniendo el nivel. Sé que me estoy jugando cosas importante en la 'U'", afirmó Alejandro Hohberg en entrevista con ESPN Perú.

Otro tema del que también opinó fue acerca de los arbitrajes, que han estaco en el ojo de la tormenta durante las últimas jornadas: "Creo que nunca he hablado de los árbitros, ni cuando se equivocan a favor o en contra. Pero creo que todos los equipos hemos sido perjudicados. A mí no me gusta que los árbitros se equivoquen", expresó Hohberg.

Este domingo, Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys en el Callao en el duelo más atractivo de la fecha 10 del Torneo Clausura. Los cremas buscarán mantener la punta.

