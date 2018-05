LO ÚLTIMO: Ricardo Gareca envió lista preliminar a FIFA

Se acabó. La lista preliminar de jugadores para el mundial de Rusia 2018 ya fue enviada a la FIFA, así lo confirmó el gerente de selecciones, Antonio García Pye, en una entrevista para el nuevo programa de Facebook, 'La Figura de la Cancha'.

Durante la emisión del programa, Garcia Pye pidió paciencia. "Hace unos minutos se envió la lista preliminar de jugadores, hay que esperar un poquito más para conocer la lista final, solo hay que tener paciencia" declaró. Lo que aun se mantiene en suspenso es el número de jugadores que han sido inscritos, pues no se sabe a ciencia cierta si hay 35, 27 o 25 como se venía especulando últimamente.

"La idea del profesor Gareca ha sido manejar una lista ajustada y si en caso un jugador se lesione, que no queremos que pase, este sea evaluado tal cual por la FIFA" agregó García Pye. Además aseguró que no es fácil para nadie hacer una lista de jugadores que disputarán un mundial, pues en la FPF consideran todos los detalles, desde goles, partidos, etc" finalizó el gerente de selecciones de la selección.

Dado el caso que la FIFA ya tiene una lista de jugadores peruanos, esta se podría dar a concocer el próximo lunes 14 en horas de la madrugada debido a la diferencia de horario. Atentos todos.