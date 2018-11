​Tricampeón del fútbol peruano conmueve con mensaje a Christian Cueva

La selección peruana no tuvo un buen cierre de año perdiendo sus últimos dos encuentros como local ante Ecuador y Costa Rica, pero eso no desalienta a los hinchas de la blanquirroja, quienes confían en ver una buena actuación en la Copa América Brasil 2019. Uno de los ausentes en esa fecha FIFA fue Christian Cueva, quien fue recordado por el exatacante Pedro García, tricampeón del fútbol peruano con la camiseta de la Universidad San Martín.

Se acuerda de 'Aladino', 'la Sombra' y 'la Muela'

'Tuve la suerte de compartir camerino con Christian Cueva, Aldo Corzo y Christian Ramos. Son chicos que he conocido cuando llegaron a la Universidad (San Martín) en su formación de ser profesionales y me da mucho gusto ver su consolidación: llegar a un Mundial que fue el anhelo y deseo de todo futbolista. Mandarle saludos a todos ellos, siempre se acuerdan del tío Pedro. Uno siempre está con el espíritu de un futbolista amateur, pero ya los años pasaron. Ver a los chicos como lo están haciendo me genera mucha emoción', indicó para Gol Perú.

Como se recuerda, Pedro García vistió las camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, pero fue con la Universidad San Martín donde lució su mejor versión logrando salir campeón nacional en el 2007, 2008 y 2010.