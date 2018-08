Tres piezas de selección peruana que no dejan dormir a Gareca

Ricardo Gareca ya trabaja en lo que será su primera convocatoria en este su segundo proceso al mando de la selección peruana, con miras a los amistosos ante Holanda y Alemania. El nuevo objetivo es la Copa América Brasil 2019, previo al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En ese tránsito, hay tres jugadores que preocupan especialmente al técnico argentino: Alberto Rodríguez, Edison Flores y Beto da Silva.

Flores sin destino

Ricardo Gareca anunciará la primera lista de convocados de la selección peruana en unos días. Edison Flores es el único fijo de los tres nombres arriba expuestos. Sin embargo, su presente no es bueno. O por lo menos, no se define. Su deseo es no seguir en ele Aalborg, pero tampoco las ofertas que le permitan una salida se han concretado. Se dice que su futuro podría estar en la Liga MX, pero de rumores no pasa. Necesita jugar y consolidarse y mientras siga sin definir dónde jugará, es muy difícil tenerlo al cien por ciento y seguramente ello afecte su rendimiento en la selección peruana.

Rodríguez es toda una incógnita

Alberto Rodríguez es otro problema mayor. No tiene equipo y por ende, no juega. Se fue de Colombia y no se le conoce opciones de fichaje. El medio local puede ser una opción, pero también preocupa sus constantes lesiones. En la selección peruana es fijo, siempre que esté jugando. Por lo menos Gareca ya tiene a su sucesor: Santamaría.

Beto da Silva es un prospecto de delantero que debería consolidarse en un futuro no muy lejano. Tiene 21 años y la posibilidad de crecer, pero las lesiones le han jugado en contra para llegar a la selección peruana. Por ahora anda sin equipo y su futuro no se resuelve. Necesita encontrar un club, consolidarse, torear a las lesiones y entonces, tentar un lugar en la selección peruana.