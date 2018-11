Tres razones por las que Perú cayó ante Ecuador y Costa Rica

La Selección peruana cerró el año con dos derrotas que a más de uno ha descuadrado. El equipo de Ricardo Gareca tuvo un tibio rendimiento ante Ecuador y lo volvió a repetir contra Costa Rica, aunque este último duelo hubo una leve mejorA, sin embargo, lejos de ser el colectivo el que mejoró, existieron individualidades como Raúl Ruidiaz, Cristian Benavente y Aldo Corzo, quienes jugaron mejor respecto del duelo contra los ecuatorianos.

Dicho esto, ¿A qué se podría deber las dos últimas derrotas de Perú, a juzgar por lo visto en el Nacional y en el Monumental de la UNSA?

Una ofensiva simple y efectiva

Perú careció de lo que Ecuador y Costa Rica hicieron muy bien: la simpleza en el ataque. La bicolor tiene un sello grabado en sus jugadores: el juego a ras de chancha; el toque bien elaborado como arma para desequilibrar las líneas del rival, Sin embargo, al momento de atacar, Perú se demora mucho y abusa de la transición del balón. No puede ser que para llegar al área, los jugadores tengan que hacer más de 10 toque previos. Nos falta simpleza. Ecuador, en ambos goles; y Costa Rica, en los dos primeros, nos enseñaron cómo se hace.

Desorden en la defensa

La defensa hizo agua. Y en ambos partidos. El mundial nos sirvió de vitrina, es decir, los equipos nos evalúan constantemente y saben cómo atacamos, pero también cómo defendemos. Y así nos van a atacar, aprovechando nuestras debilidades. Ante Ecuador, nos agarraron mal parados y errores puntuales en defensa hicieron la historia. Contra Costa Rica fue igual y aquí un error a corregir con prontitud: no se puede dejar patear tan solo y con tanta facilidad a los atacantes. El primer gol tico fue así. Mc Donald pateó sólo; y hubieron cuatro jugadores mirando cómo se perfiló y sacó el remate. Algo más se podía hacer. El segundo gol, la desordenada defensa peruana pagó pato otra vez y Alan Cruz, increíblemente, cabeceó solo cunado habían CUATRO jugadores que podían tomar esa marca.

¿Nos falta un 9?

Raúl Ruidiaz sí que mejoró ante Costa Rica, pero no podemos depender de su irregularidad cuando juega bien un partido pero desaparece prácticamente en el resto. Fue solidario e intercambio posiciones con los tres más atrasados (Flores, Polo y Benavente). No obstante, ante la falta de gol, otros son los que tienen que asumir esas funciones (Flores, Polo, Aquino, etc.). El equipo se desequilibra. Si tuviéramos un '9' neto y se tuviese la confianza del gol en sus pies, se aprovecharían mejor las funciones naturales de los demás jugadores.

