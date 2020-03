A muy poco del arranque de las Eliminatorias Qatar 2022 que, dicho sea de paso, están en suspenso y podrían suspenderse por medida de FIFA, la selección peruana continúa viéndose afectada, esta vez por una medida del Estado Peruano.

Resulta que el presidente Martín Vizcarra ha anunciado que todas las personas que lleguen a nuestro país, procedentes de Italia, España, Francia y China, deberán estar en aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. Por tal motivo, ni Luis Advíncula ni Miguel Trauco podrán sumarse a la selección peruana, dos nombres fijos en la lista de Ricardo Gareca para los duelos que se llevarán a cabo -por ahora- el próximo 26 y 31 de marzo.

Otros nombres que están en la órbita de la selección peruana y que tampoco podrían sumarse a la Bicolor, en caso reciban un llamado de Gareca, son: Percy Prado, Cristian Benavente e incluso el propio Gianluca Lapadula. Todos quedan descartados.

André Carrillo, otra baja por el coronavirus

La ‘Culebra’ no podrá estar presente en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 debido al coronavirus. Resulta que André Carrillo no podrá jugar para la selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, debido a que se encuentra en Arabia Saudita (milita en Al-Hilal), país que ha suspendido todos los vuelos a Europa.

Como Arabia Saudita ha tomado dicha decisión, no hay forma de que André Carrillo pueda viajar rumbo a nuestro país, pues para pisar tierras sudamericanas debe realizar sí o sí una escala en Europa. No existen aerolíneas que hagan recorridos directos, por lo que no habrá forma de que la Culebra venga a nuestro país.