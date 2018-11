Tito Ordoñez asegura que Perú fue al mundial por el trabajo de los clubes

Tras las discrepancias entre la ADFP y la FPF por la organización del torneo local en el 2019, el vicepresidente de la Asociación, Tito Ordoñez explicó la importancia que tiene el ente donde desarrolla su trabajo en el torneo local y los clubes que participan en ella. El ex delegado de Alianza Lima considera que en la Federación no le dan la debida importancia a su institución.

"La FPF llegó al Mundial por el trabajo de los clubes, todos hemos participado en esto. Al parecer, la FPF no ha entendido la importancia que han tenido los clubes en su fortalecimiento, aunque ya lo hayan perdido por las acciones de su máxima autoridad", declaró Ordoñez en Radio Ovación.

Asimismo, el vicepresidente reconoció que la ADFP ha tenido errores como toda institución pero que por ello no los pueden 'borrar' del sistema del campeonato en cuanto a la organización. "Lo que es público es que le hemos indicado a la FPF como ente rector que somos los clubes los que les damos vida. Sin ellos, la FPF no podría tener futbolistas convocados a la selección. No podemos estar ajenos a que se nos cautele nuestro torneo", finalizó.

