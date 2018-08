'Tigrillo' Navarro pidió la renuncia de Oblitas en plena conferencia [VIDEO]

Lo dijo. El siempre polémico periodista deportivo, Carlos Alberto Navarro, fue uno de los asistentes a la conferencia de prensa que brindó Juan Carlos Oblitas en un conocido hotel de San Isidro. Ante la presencia de 70 personas, la presencia del popular 'Tigrillo' marcó un momento que nadie esperaba.

Y es que mientras los diversos periodistas esperaban realizar una pregunta, el 'Tigrillo' Navarro realizó un pedido. "Juan Carlos, hablaba por todo el trabajo que has hecho con Ricardo Gareca e inclusive con Edwin Oviedo y digo inclusive porque tu estabas hablando de un equipo y no se puede separar el equipo dirigencial del equipo, sin embargo, han pasado algunas cosas terribles", fueron las primeras palabras del 'Tigrillo' antes de empezar con el pedido que había anunciado desde un principio.

Asimismo, el priodista de Exitosa Deportes, siguió con el microfóno en la mano dirigiendose a Juan Carlos Oblitas. "No es una pregunta, es un pedido, no dudo de la manera en como te has conducido porque siempre, son los conceptos claros que has soltado cuando algo no te ha gustado. Está clarísimo que esto no te gusta pero que igual la gente te va a seguir respaldando (...) tú vas a volver a ser llamado y creo que tú deberías dar un paso al costado y respondas a lo que yo sí creo que tu estas pensando y el país entero te va a devolver el cargo", finalizó.

La respuesta del 'Ciego' Oblitas fue inmediata, sin embargo, dijo que iba a tomar el pedido como tal, ya que debido a que no era una pregunta, no neceitaba una respuesta de por medio.

Mira aquí el momento exacto de la intervención del 'Tigrillo' Navarro

TAMBIÉN LEE