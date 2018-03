Teófilo Cubillas le responde a José Velásquez

Teófilo Cubillas fue consultado sobre las declaraciones que dio José Velásquez, acusando a la selección peruana que participó en el Mundial Argentina 78' de venderse para permitir la clasificación de los locales a la siguiente fase.

No le hace caso

'Yo no te voy a decir una sola palabra al respecto, creo que ustedes no me conocen. Muchas gracias', respondió el 'Nene' sobre las declaraciones que dio José Velásquez a principios de semana.

Las últimas palabras de José Velásquez entorno al Mundial Argentina 1978, donde la selección peruana cayó estrepitosamente 6-0 ante el anfitrión, desataron un sin fin de críticas hacia el ex jugador de Alianza Lima, que, además, señaló con el dedo a los jugadores responsables del lamentable episodio. Es por esto último que la hija de Raúl Gorriti, sindicado por Velásquez como autor del hecho, manifestó que entablará una denuncia contra el 'Patrón'.

'Si él (Velásquez) habla de corrupción, él es el más corrupto por callar tantos años, si no le gustaba lo que pasaba porque no renunció de inmediato a la FPF", declaró Gorriti al programa 'La Cátedra' de Radio Nacional. "Quiero que el señor Velásquez salga a desmentir lo que ha dicho. Que se rectifique. Lo del él es repetitivo. No es justo que manche el nombre de mi padre", dijo con profundo lamento la hija de Raúl Gorriti.