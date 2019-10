Teófilo Cubillas podría ser extraditado por no pagar manutención a su hija Johana | VIDEO

El exjugador de Alianza Lima y de la selección peruana, Teofilo Cubillas, fue el gran ausente en la audiencia pública realizada en el Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Surquillo por el juez Demetrio Ramirez.

Video: ATV Noticias

En un informe de ATV Noticias se muestra que el máximo goleador de la selección peruana le debe a su hija Johana una pensión de alimentos desde el año 2008 que hoy asciende a los 80 mil soles más los intereses legales. Es decir, Teofilo Cubillas debe de pagar 83 900 soles por el juicio de alimentos más 5 mil soles de intereses.

El último jueves 24 de octubre se realizó la audiencia pública a la que no asistió el exdeportista, su hija Johana dijo que no pensaba llegar a estas alturas y lo que procederá es seguir un juicio: "Ya sabía que no iba a venir, me puso un montón de excusas de que no tenía dinero para comprar un pasaje y venir", agregó a las cámaras de ATV.

Finalmente, la periodista Johana Cubillas se mostró afectada de que su padre no pueda conocer a su esposo y próximamente a sus hijos mientras que Teófilo Cubillas disfruta su vida con otra parte de su familia y demás nietos.

Cabe mencionar que Teófilo Cubillas tuvo relación con el exjuez supremo César Hinostroza en el 2018 cuando salieron a la luz los famosos 'audios de la vergüenza' en la que Teófilo Cubillas le pide al popular 'hermanito César' que lo 'ayude' con el caso de su amigo Carlos Burgos, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, quien fue capturado hace algunas semanas luego de dos años en un hotel de Los Olivos.

