"Tengo miedo que Gareca sea técnico de la Selección Argentina"

En Argentina acusan al exmundialista Oscar Ruggeri de postular a Ricardo Gareca para la Selección Argentina para de este modo convertirse en manager de la albiceleste en lugar de Jorge Burruchaga.

En diálogo con 'La Mañana de UrbanaBA', el concejal y relator Daniel Mollo manifestó las pretensiones de meter al extécnico de la Selección peruana con el patrocinio de Oscar Ruggeri. "Si Ruggeri se meterá por la ventana si eligen a Ricardo Gareca para la Selección Argentina?, de eso no tengo duda absolutamente", subrayó.

“Lo que yo no quiero y lo digo abiertamente, es la pavada esta que (el técnico de la selección) tiene que ser un jugador campeón del mundo, ahora van a decir como el técnico de Francia (Didier deschamps) es campeén del mundo tiene que ser. Entonces (Oscar) Ruggeri hace ‘cachin’, ‘cachin’ (un acuerdo) con (Ricardo) Gareca, sabiendo que no puede ser (porque no está preparado) y tiene que presentar a alguien”, aseveró.



Al respecto de la elección del técnico de la Selección argentina, “tengo miedo que termine siendo Gareca pero no por méritos propios y porque lo meta Ruggeri, sino también porque sea el menos malo de todos”, concluyó.