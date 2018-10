El 'TAS' también celebró la estupenda goleada de Perú sobre Chile [FOTO]

La victoria, con goleada incluida, de la selección peruana sobre Chile ha provocado una gran alegría en nuestro país, tan golpeado en los últimos tiempos por los acontecimientos políticos. Pero no solo por estos lares se ha festejado ruidosamente el triunfo sobre los chilenos, sino también en el exterior, sin importar la distancia que nos separe.

Hasta el 'TAS' expresó su contentamiento a través de las redes sociales por el buen resultado cosechado en el primer amistoso de la 'bicolor' en Estados Unidos.

Claro, no nos referimos al Tribunal Arbitral del Deporte que castigó a Paolo Guerrero, sino al hincha japonés Tas, quien hace meses fuera confundido por los peruanos con la citada institución y le generó toda clase de irreproducibles comentarios.

Aclarada la confusión, 'Tas' se volvió un hincha más de la selección y lo ha vuelto a demostrar al festejar la goleada que se le acaba de propinar a Chile. Y festejó entonando una famosa canción que los hinchas peruanos cantan para vitorear a la 'blanquirroja'.

"Como no te voy a querer / como no te voy a querer / sí eres mi Perú querido /el país bendito que me vio nacer", escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Aunque no nací en el Perú, me encanta esta canción", expresó.