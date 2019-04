Sudamericano Sub-17: partido de Perú vs. Uruguay cambió de horario

Atención hinchas. La selección peruana sub 17 aun le queda un partido por disputar, pues luego de su empate con Ecuador en el estadio de San Marcos, el equipo dirigido por Carlos Silvestri luchará hasta el último minuto ante su similar de Uruguay para lograr su pase al mundial de la misma categoría que se desarrollará en Brasil.

Como ya se había hecho costumbre, la 'blanquirroja' jugaba sus partidos del hexagonal final a las 9:10 pm (hora peruana), sin embargo, para este último encuentro se ha modificado el horario. Perú y Uruguay abrirán la jornada del día domingo y recibirá a la escuadra 'charrúa' a las 4:10 pm (hora peruana)

Pues el último jueves, al finalizar el encuentro ante el combinado ecuatoriano se logró confirmar la información. Pero, ¿por qué sucedió? Pasa que la fecha abría con el partido de Argentina (clasificado) y Ecuador, luego Chile (clasificado) vs Paraguay y por último cerraba la jornada el Perú vs. Uruguay (clasificado) vs. Perú.

Sin embargo, por el mismo reglamento FIFA, la selección que tiene más chance al título -en este caso Argentina- juega de último partido de la jornada. Además, cabe recordar que Perú tiene que ganar su último encuentro y esperar que Ecuador no gane ante la 'albiceleste' para poder quedar en el cuarto lugar y clasificar al mundial.

