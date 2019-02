Sudamericano Sub-17: Juan Matute y su increíble explicación sobre única sede

Juan Matute , Secretario general de la FPF , “justificó” que el Sudamericano Sub 17 haya postergado su inicio y se juegue solo en Lima porque no tenemos estadios, pero igual había que pedir organizar el evento, porque de lo contrario “hubiéramos tenido que esperar 10 años” para estar realmente listos.

¿Por qué una sola sede?, le preguntaron a Juan Matute en RPP, a lo que contestó: “Porque estamos en el Perú y somos un país que atraviesa dificultades en el tema de infraestructura deportiva y que en el resto de deportes, a raíz de los Juegos Panamericanos , se está permitiendo actualizar y tener realmente estadios que eran indispensables para el Perú y eso realmente nos alegra muchísimo, y en el fútbol lo mismo”.

Luego admitió que la FPF solicitó a Conmebol hacer el evento, sabiendo que no tenía escenarios. “Por eso es importante organizar el torneo Sudamericano porque permite la necesidad de encontrar infraestructura de alto nivel y el Mundial Sub 17 que se va a organizar en octubre (del 5 al 27) también obliga a refaccionar estadios y ponerlos a punto con los altos estándares internacionales. Entonces ¿qué sucedió?, el gran apoyo que dio el gobierno para el Mundial Sub 17 está haciendo que los estadios de Piura, Iquitos, Moquegua, Tacna y el Estadio Nacional tengan refacciones y modernizaciones importantes de cara al Mundial, entonces no podíamos ofrecer esas canchas para el Sudamericano".

Agregó Juan Matute que "también, en relación a la Liga 1, no queríamos y no podríamos distraer a clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima. Lo que sucede es que... es más fácil, lo mejor para mi tranquilidad, hubiera sido...’mejor no pidamos el Sudamericano Sub 17 y cuanto estemos listos..., dentro de diez años, pidámoslo’. Pero, esteeeee..., en realidad esos son los retos. Sí podemos hacerlo”.