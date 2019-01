​Sub 20: la increíble razón por la que Ahmed no convocó a Nelson Cabanillas, de la 'U'

¿Los actuales convocados de la Selección Peruana Sub 20 que están jugando en el Sudamericano son lo 'mejorcito' que hay en nuestro país? ¿O es que Daniel Ahmed dejó de lado a otros jugadores que tenían las condiciones para ser parte de ese grupo?

Comentando sobre ese tema, en Exitosa Deportes, versión nocturna, se comentó sobre el no llamado de Nelson Cabanillas (18), actual futbolista de Universitario de Deportes.

"Desde el Grupo Chumpitaz (academia de donde surgió el volante) me dijeron que no lo convocan porque Ahmed no le hizo el seguimiento, le perdió el rastro pese a que estaba jugando en el San Luis de Chile. Hubiese sido un jugador interesante para esta selección", reveló uno de los panelistas.

"Como estaba en la reserva (del conjunto chileno) y entre algodones, le perdieron el rastro", completó la información desatándose la polémica. ¿Y el trabajo de monitoreo?