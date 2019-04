Sub 17 y la sorpresiva declaración de Argentina: "Fue un partido bastante raro"

Continúa la enorme polémica en torno al escandaloso final del Sudamericano Sub 17, que terminó con una goleada 4-1 de Ecuador sobre Argentina, resultado exacto que clasificaba a los ecuatorianos al Mundial de la categoría y dejando a la Selección Peruana fuera de este.

Mucho se ha dicho en torno a este partido y los protagonistas de la 'albiceleste' se animaron a hablar. Uno de ellos fue Kevin Lomónaco, quien resaltó la rareza del encuentro: "El equipo no jugó como si fuera que nosotros teníamos que ganar, nada más. No le damos importancia a lo que dice la gente. No nos metemos en esas cosas. Fue un partido bastante raro", indicó para CNN Deportes de Argentina.

#TNTSports | Kevin Lomónaco, jugador de la Selección Argentina Sub-17, en #CNNDeportes: "El equipo no jugó como si fuera que nosotros teníamos que ganar, nada más. No le damos importancia a lo que dice la gente. No nos metemos en esas cosas. Fue un partido bastante raro". pic.twitter.com/XavQSQYUdA — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 16 de abril de 2019

Además, el juvenil argentino habló de la postura que tuvo el técnico, Pablo Aimar, quien prefirió no brindar declaraciones luego de la escandalosa goleada: "Aimar no quiso hablar porque estaban las cámaras. Fue una vergüenza, nadie se esperaba ese partido", añadió.

Recordemos que Argentina no había recibido gol alguno en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 y generó gran sorpresa y un enorme debate luego de los 4 recibidos frente a Ecuador.

Más noticias en otros medios