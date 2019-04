Sub 17: Joao Grimaldo se defiende ante críticas tras fallar gol contra Uruguay

Joao Grimaldo ha sido foco de las críticas luego de fallar un gol que pudo haber sido el 4-2 ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17. Luego de 2 días, el delantero de Sporting Cristal se defendió y explicó qué pasó en aquella jugada.

Así explicó la jugada ante Uruguay

"El arquero Lukas González me cerró bien y al momento de picar la pelota me quedó muy larga. Y en el segundo engache le pegué al medio, pero justo aparece un defensor y sacó el balón. Soy consciente que debo mejorar algunas cosas, pero felizmente recibí el respaldo de mis compañeros y el comando técnico", indicó para Radio Ovación.

No hace caso a las críticas

De otro lado, Grimaldo reveló cómo tomó las críticas tras esta acción: "Personalmente, nunca me ha importado y yo no me dedico a leer las malas críticas, solo me enfoco en jugar. Felizmente tuve el respaldo del profesor Carlos Silvestri. La gente piensa que soy delantero, pero yo jugaba de extremo. No he jugado de '9', sino por los costados. Los atacantes netos fueron Ruiz y Figueroa", añadió.

Su futuro

El delantero pertenece a las categorías inferiores de Sporting Cristal, club en el que desea continuar: "Deseo continuar en Sporting Cristal y mejorar en lo que me faltó en el Sudamericano. Seguiré jugando en la categoría 2003 y no en Reserva, porque estudio en las mañanas", sentenció.

