Stefano Peschiera: "Si fuera jugador de la selección peruana, sería el más trabajador, Renato Tapia"

El velerista nacional, Stefano Peschiera, será una de nuestras cartas más fuertes para conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Además, participará del certamen con el logro de haber sido el primer peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Peschiera hizo una confesión en torno a la selección peruana: "Si yo fuera un futbolista de la selección, yo sería el más trabajador y ese es Renato Tapia. Es él que siempre está allí, consistente, que raras veces tiene malos partidos y que da todo por la camiseta, como un capitán. Con ello me identifico", indicó para la Agencia Andina.

Pero el velerista también reveló una historia en torno al fútbol: "Jugué al fútbol desde chiquito junto con la vela. Estaba en el equipo de mi colegio y jugaba de delantero o por los lados porque aprovechaban mi velocidad, pero tenia el problema de que nunca levantaba la cabeza y solo centraba para que los jugadores altos cabeceen. Luego pasé a jugar al club Regatas, tras ello un equipo que no recuerdo el nombre me contrató, incluso me hizo una carta pase pero solo entraba en los últimos 15 minutos. Jugué 20 partidos y luego me fui a Estados Unidos a estudiar y a dedicarme a la vela", afirmó Peschiera.

Nuestro deportista ha obtenido ocho títulos del Centroamericano de vela. En Lima 2019 participará en la categoría Laser Standad: "Guatemala, Estados Unidos, Brasil y Perú son los que tienen más posibilidades de ganar una medalla. Lo bueno es que a todos les he ganado, igual sería un grave error confiarse", afirmó.

Más noticias en otros medios

¡Ruidíaz tiene competencia! El brutal golazo de Zlatan en el clásico de Los Ángeles que es viral [VIDEO]

Internacional vs Gremio en Beira-Rio: juegan por el Brasileirao 2019 con Paolo Guerrero | Premiere FC