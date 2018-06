'Sparring' de Perú sobre Rusia 2018: "Nos ayudará mucho en lo que se viene"

Marco Saravia fue uno de los 16 jugadores que formó parte de los 'Sparrings' que acompaño a la Selección Peruana en su regreso a una Copa del Mundo luego de 36 años.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El defensa central del Gremio (Sub 20), Marco Saravia fue uno de los dos jugadores de los 'Sparrings' que militaba en un club del extranjero. El otro jugador era Alessandro Milessi del Brecia (Italia).

El Bocón conversó en exclusiva con Marco Saravia antes de que regrese a Lima para que nos cuente como fue su experiencia en esta Copa del Mundo Rusia 2018.

"Fue una gran experiencia y considero que nos va a ayudar mucho para lo que viene. En lo personal llegué a cumplir un sueño. Ver a Perú en un Mundial", fueron las primeras palabras de Marco Saravia al Bocón.

Marco Saravia reconoce que esta experiencia les ayudará un montón para lo que se les viene: "En lo profesional esto ayudará para hacer un mejor trabajo y tomarlo con más conciencia".

Asimismo, Marco Saravia comentó un poco sobre el trabajo de Marcelo Márquez, psicólogo de la Selección Peruana: "El trabajo con Marcelo es muy bueno nos ayuda a ver puntos detallados que a veces no nos damos cuenta".

No obstante, Marco Saravia reconoce que será uno de los próximos líderes de la selección peruana y lo que se viene con su categoría: "Sí, claro. La meta es hacer un buen Sudamericano para clasificar al Mundial Sub 20 y luego formar parte de la selección mayor, pero todo es paso a paso. Por ahora, solo queda trabajar al máximo y si en algún momento me toca asumir la responsabilidad lo haré de la mejor manera. Con Gareca hemos hablado y la comunicación siempre fue buena".

Marco Saravia se sorprendió con el apoyo de la barra peruana en Rusia: "La verdad nunca creí que fueran tantos peruanos. Fuimos locales todos los partidos. La peor parte fue nos vayamos de esta manera, no merecimos".