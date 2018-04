Solano bromea con Gareca: "¿Por qué no viniste 15 años antes?"

Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, reveló que siempre bromea con el técnico de la bicolor y siempre le pregunta por qué no llego años antes a dirigir la blanquirroja.

"He tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera y nunca había visto a alguien como él. A veces, de broma, le digo "Ricardo, ¿por qué no viniste 15 años antes?" Y la verdad es que es un excelente profesional. Tiene un mérito importantísimo lo que ha hecho con nuestra selección", dijo Nolberto Solano en el diario AS.

Jugadores deben mantener nivel

Nolberto Solano aseguró que Ricardo Gareca tiene una base, pero los jugadores deben seguir trabajando para ganarse un lugar en el plantel que irán a Rusia 2018.

"Tenemos que estar pendiente de los momentos que vienen los jugadores, de sus etapas... Luego también los jugadores no pueden aflojar. Eso pasa mucho, a veces inconscientemente se hace, se deja de pisar el acelerador, no se va muy fuerte a una entrada para llegar al Mundial", explicó.

Espera a Paolo

"Dentro de todo lo negativo, no ha sido una rotura de ligamento o una lesión grave, sino que una sanción disciplinaria. Esperemos que empiece a jugar lo antes posible", dijo Nolberto Solano sobre Paolo Guerrero.

Anécdota con Maradona

"Siempre cuento una que me ocurrió en un entrenamiento. El Bambino Veira le dijo a Diego:'llévate al peruanito este, al negrito a practicar tiros libres contigo'. Yo lo miraba y me tocó a mí y empecé a clavarla al ángulo. Me salían todas, no erré ninguna. Entre el nerviosismo y la emoción las clavé todas. Entonces Diego, no se lo tomó mal, y le dijo al Bambino: '¿dónde sacaste a este negrito que las clava todas?' (Ríe) Y bueno, así era siempre con él. Una magnífica persona".