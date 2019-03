DT de Bolivia sub-17: "Perú tiene buenas individualidades y es ordenado"

La selección de Bolivia sub-17 al mando del profesor ecuatoriano Sixto Vizuete, ya está en Lima, desde hace una semana. Incluso enfrentó a Perú en dos amistosos en los cuales cayó goleado 3-0 y 3-1 hace unos días

El BOCÓN conversó en exclusiva con Sixto Vizuete, quien analizó los amistosos ante Perú y habló sobre el Sudamericano sub-17, donde el 27 de marzo enfrentará nuevamente a Perú, ya que está en el mismo grupo A junto a Ecuador, Venezuela y Chile.

Entrevista: Jean Pierre Maraví / Fotos: Alberto Valderrama

¿Qué le dejó los dos amistosos que tuvo ante Perú?

Fue parte de un convenio que hicimos con la Federación Peruana , ya que ellos nos fueron a visitarnos y teníamos que devolverle la visita. Los más interesante de esto, es que llegamos con anterioridad para estar en un ritmo adecuado para iniciar el Sudamericano. Lógicamente que estando en el mismo grupo decidí aceptar porquería que los chicos lleguen con ritmo. Además, en un mundo donde todos los entrenadores hacemos el análisis de vídeo y nos conocemos todos. Por eso pienso que no hay que esconder nada. Lo que sacará ventaja será la calidad de jugadores y estrategia. En el último duelo ellos encontraron el gol, pero cuando le empatamos de manera parcial como que los desestabilizamos un poco y comenzaban a dar pases erróneos, pero no pudimos sostener el ritmo y eso al final nos jugó en contra.

¿Considera que sacó ventaja a sus demás rivales por jugar en el estadio de San Marcos?

Es un estadio muy abierto, donde sopla mucho el viento de Sur a Norte. Hay que tener cuidado en ese sentido. El tema del césped sintético también es otro aspecto que nos ayudó a estudiarlo para ver con que zapatillas pueden jugar nuestros chicos y no se vean perjudicados. Perú va sacar ventaja en el primer partido porque ya conoce la cancha.

Y del juego de Perú, ¿qué impresión le dejó?

Perú tiene buenas individualidades y se nota un equipo ordenado.

¿Hará una marca especial a algún jugador de Perú?

No. Nosotros jugamos zonal. Lógicamente hay momento donde el fútbol es de transiciones rápidas tanto en defensa como ataque. Mientras más cercano esté el balón de nuestro arco realizamos marca individual. En las pelotas detenidas realizamos marcas mixtas.

En su estadía en la Videna, ¿se tomó la molestia de ver algún entrenamiento de Perú?

Sí, uno lo hace en silencio. Eso no se debe dar cuenta absolutamente nadie y uno trabaja como siempre para que nadie se de cuenta. Obviamente uno respeta el lugar en el cual se encuentra durante esas tres noches que estuve hospedado en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué nos puede contar de su selección?

Venimos de realizar 12 partidos internacionales con estos chicos. Además, el mensaje que le hemos hecho crear a estos chicos es que no son los mejores ni los peores de Sudamérica. Ellos tienen que cambiar de mentalidad dejando de pensar que van a participar y no a competir. Hoy vamos a competir en este Sudamericano. El presidente Cesar Salinas apoya este proyecto. De la noche a la mañana no se cambia el fútbol boliviano, es un proceso

¿Y cuál es el juego de esta selección de Bolivia?

Es un equipo con mucha agresividad para sostener el balón. Somos un equipo ordenado con transiciones rápidas.

¿Cómo analiza el grupo qué le tocó con Perú, Chile, Ecuador y Venezuela?

Por historia pensaríamos igual. Yo diría que si deseas clasificar a un hexagonal final tienes que enfrentarte a cualquiera. Las fuerzas se han equiparado en Sudamérica. Está parejo el grupo. Tengo ventaja porque ya conozco un poco a Ecuador que ya lleva diez años trabajando en la parte formativa.

¿Cómo se dio la oportunidad para que dirija a Bolivia?

Tengo experiencia porque dirigí la sub-15, sub-17 y sub-20 en tres sudamericano. Jugué Panamericanos con Ecuador, clasifiqué al Mundial Sub-20 y toda experiencia tengo que volcarla a estos chicos de Bolivia. Por eso, pensaron en mi para que me haga cargo del proyecto y yo tengo que retribuir esa confianza logrando el objetivo.

¿Habló con Silvestri luego de estos dos partidos amistosos?

Nos saludamos respetuosamente y nos deseamos buena suerte.

¿Qué fue lo más difícil para aceptar este proyecto en Bolivia?

El proceso que estamos llevando acabo en Bolivia no es de corto plazo, es a largo plazo. Nosotros iniciamos en el mes de octubre. En enero participamos con la sub-20 y ahora lo haremos con la sub-17, pero esto no es de resultado, porque en cuatro meses de trabajo es imposible transformar el fútbol boliviano. Primero, debemos transformar la estructura del fútbol juvenil, dando competencia en todo el año a todas las categorías: sub-14, sub-16, sub-17, sub-20 y reserva. Debemos obligar a los clubes profesionales a que trabajen más el tema formativo y organizar más competencia. Eso es parte de las recomendaciones que hemos hecho. Ojalá podamos hacer torneos nacionales con sub-15 y sub-18 para que vayan participando todos. En noviembre de este año tenemos el sudamericano sub-15 en Cochabamba y es importante también llegar con ritmo futbolístico. Tenemos que darle competencia después del Sudamericano de aquí en adelante. En enero 2021 se realizará el sub-20 y queremos llegar con 40 partidos internacionales con estos muchachos (sub-17) y ahí podremos medir a base de resultados cuál es el resultado de este proceso. En julio de este año viajamos para España a una gira al Torneo Alcudia, que es muy importante. En el 2010 salí campeón con Ecuador y con eso mejoramos buscar el fútbol en Bolivia.

¿Cómo vive usted el Sudamericano Sub-17?

Los técnicos debemos ser los más optimistas y tenemos que estar con gran actitud hasta el momento de la verdad. Yo pienso que vamos a hacer un gran Sudamericano.

