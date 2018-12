Situación de Edwin Oviedo se resolvería a mitad de semana

Este miércoles 05 de diciembre, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lambayeque se debe pronunciar si procede o no el pedido de la Fiscalía para que le den 24 meses de prisión preventiva al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, en el que se le acusa de ser autor intelectual de la muerte de dos trabajadores de la empresa azucarera.

Espera en Lima

El último viernes, dicha Corte Superior de Lambayeque no resolvió la solicitud de la Fiscalía y la postergó para este miércoles 5. A esta audiencia no asistió el titular de la FPF porque dijo que no tenía la seguridad del caso ante las amenazas que recibió de los pobladores y de los familiares de las víctimas.

De ser positiva la orden de prisión preventiva, Edwin Oviedo le dejaría el cargo a Agustín Lozano, vicepresidente de la Federación. La situación todavía no está clara para el presidente de la FPF, si bien días previos aseguró que estaría presente para el momento de la decisión nunca llegó a Chiclayo, se quedó en la capital aguardando el desenlace.