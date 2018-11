Silvio Valencia: "Oblitas traicionó a Burga y ahora come gracias a Oviedo" (VIDEO)

Con el estilo frontal que lo caracteriza, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, acusó al área de Relaciones Institucionales de esa entidad por invadir su privacidad tras filtrar imágenes donde se le ve conversando con Edwin Oviedo (en una de las fotos se le observa abrazándolo).

Comentando sobre ese tema, Silvio Valencia arremetió contra el 'Ciego' y le criticó que se haya molestado por una 'insignificancia'.

"El señor Oblitas sale con una facilidad a despotricar a los de prensa (sic), que primero averigüe quiénes están mal. Ahora se molesta porque le tomaron una fotito, entonces para qué va a la reunión, mejor se hubiera quedado en su casa", expresó el comunicador en "Exitosa Deportes".

Por otro lado, Valencia disparó contra Oblitas por querer marcar distancia de Oviedo y afirmó que años atrás el exentrenador "traicionó a Burga".

"Cuando va a cobrar su plata sí, ahí no le molesta nada. Que no diga que le da asco, porque de ese presidente (Edwin Oviedo) come él. Primero que vaya a estudiar, a seguir un curso de gerencia acá nomás a Chile", aseveró.

"Oblitas le mintió a Burga. Este señor Oblitas traicionó a Manuel Burga. Pregúntenle a Burga si tiene buen concepto de Oblitas", disparó Valencia.