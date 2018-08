Silvio Valencia destroza al convocado más joven en la era Gareca

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos contra Holanda y Alemania; pero su decisión no fue del gusto de todos. Silvio Valencia criticó la nómina del 'Tigre' y cuestionó duramente la presencia de Marcos López, el jugador más joven en la era Gareca.

"Yo no lo saco a Marcos López, a (Johan) Madrid sí; pero a López todavía. No quiero adjetivar porque lo voy a... López no existe en el fútbol. No lo he visto... ¿Cuántos partidos tiene en la profesional?", expresó airadamente Silvio Valencia sobre el juvenil celeste.

Silvio Valencia considera que en lugar de Marcos López, quien juega en Sporting Cristal, deberían estar otros jugadores que tienen más méritos que él. El conductor radial dijo que Alejandro Hohberg merecía estar en la convocatoria porque su momento es mejor en comparación al jugador rimense.

"Es un jugador a futuro, pero el fútbol es de presentes. Llamen a Alejandro Hohberg. Los chicos deben esperar su oportunidad... Yo no lo 'mato'... Marcos López no está para jugar por Perú", continuó Silvio Valencia.

Pone paños fríos

En otro momento, Silvio Valencia aclaró que no quiso 'matar' a Marcos López; por el contrario, asegura que tiene que esperar su momento en la selección peruana.

"López no es ni malo ni bueno. Tiene que esperar. ¿O acaso mañana se le termina el fútbol a López?... Llamamos a 20 personas que ven fútbol y no lo sacan a Marcos López", apuntó Silvio Valencia.

