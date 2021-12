Claudio Pizarro es el futbolista peruano más exitoso a nivel internacional, ganando una Champions League y muchos títulos con el Bayern Múnich, pero su gran deuda fue en la selección peruana, donde no pudo destacar como lo hacía en Alemania.

En un debate en el programa ‘Polémica’, el periodista Silvio Valencia aseguró que Claudio Pizarro no brilló en la selección peruana, porque no jugaban para él: “Perú tiene otro estilo de juego, no jugaban para él”.

Claudio Pizarro jugó cinco Eliminatorias con la selección peruana. Su primer proceso fue en Corea - Japón 2002, luego Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la mitad de Rusia 2018.

Sus últimos encuentros oficiales con la Blanquirroja fue en la fecha doble ante Venezuela y Uruguay del 2016. Aunque en algún momento dejó abierta la posibilidad de volver a Alianza Lima, se terminó retirando en la Bundesliga.

