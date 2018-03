SIGUE EN VIVO - Perú vs. Islandia por amistoso FIFA previo a Rusia 2018

Esta noche, para varios jugadores de la selección peruana, cada minuto que se juegue literalmente se vivirá como si fuera el último. Ricardo Gareca ya no tiene más tiempo y ante Islandia reforzará el sistema, repetirá algunas automatizaciones y, desde luego, dará oportunidades para mostrarse, porque después de esto definirá la nómina que inscribirá para el Mundial Rusia 2018.

De entrada, tras la desafectación de Yoshimar Yotún luego de ser expulsado ante Croacia, ingresó en la nómina Raúl Ruidíaz, quien acompañará como segundo atacante a Jefferson Farfán. Con esto, Edison Flores dejará la banda y pasará a la volante para hacer dupla como asistidor al lado de Renato Tapia.

Ahora la expectativa pasa por ver en la cancha más tiempo a Cristian Benavente, quien ingresó en el duelo anterior cuando la selección peruana tenía un hombre menos y no pudo lucir sus cualidades ofensivas, para entregarse al sacrificio en favor del equipo.

La visita

Por otro lado, Islandia aparecerá como otro rival inédito para la selección peruana. Los ‘vikingos’ vienen de caer por 3-0 frente a México en Santa Clara, California, por lo que el técnico Heimir Hallgrimsson necesita mejorar el rendimiento de su plantel, sobre todo en la parte defensiva. Los islandeses no podrán contar con su capitán, Aron Gunnarson, quien dejó la concentración para reintegrarse a su equipo, el Cardiff City de la segunda división inglesa.

Posibles alineaciones

selección peruana: C. Cáceda, L. Advíncula, C. Ramos, A. Santamaría, M. Trauco, E. Flores, R. Tapia, C. Cueva, A. Carrillo, R. Ruidíaz y J. Farfán

islandia: R. Rúnarsson, A. Skúlason, K. Árnason, S. Ingason, B. Saevarsson, B. Bjarnason, E. Hallfredsson, H. Eyjolfsson, J. Gudmundsson, A. Gudmundsson y B. Sigurdarson.