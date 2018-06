SIGUE EN VIVO Perú vs. Arabia Saudita: amistoso previo a Rusia 2018

La bicolor choca hoy (1:00 p.m.) ante Arabia Saudí, también clasificado al Mundial Rusia 2018, en su penúltimo amistoso previo al debut frente a Dinamarca el próximo 16 de junio. Este encuentro se llevará acabo en el estadio AFG Arena de Suiza.

En sus hombros (aunque no quieran mencionarlo) la selección peruana cargan la maleta de trece partidos sin perder; por lo que, a pesar de no ser un objetivo, Gareca y compañía intentarán estirar esa estadística. Claro está que la consigna más importante del seleccionado será encontrar el mejor funcionamiento del equipo.

Con toda la artillería

Para ello, la Blanquirroja saldrá sin esconder ninguna de sus armas y, lo más importante, con Paolo Guerrero como único punta. El CT busca observar el desenvolvimiento del Depredador en un duelo exigente como el de hoy.

Después, el equipo que arrancará en el campo del AFG Arena en Saint Gallen de Suiza será básicamente el mismo del triunfo ante Escocia, a excepción de Rodríguez y de Farfán, quienes serán reemplazados por Santamaría y Guerrero, respectivamente.

¿Te conozco bien?

Por su parte, Los Hijos del Desierto bajo el mando de Juan Antonio Pizzi intentarán redimirse de la caída ante Italia. El argentino corre contra el tiempo en su afán de mejorar a Arabia antes del Mundial.///

posibles alineaciones

Perú: C. Cáceda, L. Advíncula, C. Ramos, A. Santamaría, M. Trauco, R. Tapia, Y. Yotún, E. Flores, A. Carrillo, C. Cueva, P. Guerrero.

Arabia Saudita: A. Al-Mayouf, Y. Al-Shahrani, O. Hawsawi, O. Hawsawi, , M. Al-Harbi, A. Otayf, Y. Al-Shehri, N. Al-Faraj, F. Al-Mawallad, M. Al-Sahlawi.

