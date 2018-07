Ricardo Gareca: "En estos momentos soy un técnico libre"

Las frases de Ricardo Gareca

- "No se cumplieron las expectativas que teníamos respecto al Mundial. Fue un golpe duro. Por eso destaqué la victoria frente a Australia, equipo que todavía tenía posibilidades de clasificación"

- "Con Dinamarca fue un partido parejo con una leve inclinación a favor nuestra en cuanto al predominio de juego. La efectividad de Dinamarca fue importante"

- "Francia nos superó y tuvo entre 15-20 minutos de gran nivel. Valoro que hayamos dominado la posesión del balón porque es un avance, pero posesión sin profundidad no es lo ideal"

- "El partido ante Australia lo valoro desde lo futbolístico. Fue en un contexto raro. Tuvieron más situaciones que nosotros pero nosotros tuvimos esa efectividad que nos estaba faltando"

- "En estos momentos soy un técnico libre. Yo en estos momentos, no renuncio ni nada que tenga que ver con decidir sobre un compromiso contractual que en estos momentos no existe. Me tomaré el tiempo necesario para pensar"

- "He pedido al presidente de la Federación Peruana de Fútbol que me de tiempo de pensar en una renovación, si luego de eso existe el interés, seguramente analizaremos las propuestas"

- "Dirigir en el Perú a uno lo lleva a experiencias increíbles y eso sirve para crecer"

- "El cariño es recíproco , es increíble todo lo que nos ha tocado vivir. Las manifestaciones de la gente las consideramos al igual que todo el terreno ganado. Vamos a evaluar todo llegado el momento"

- " Perú se equivoca en grande si esta euforia no lo lleva pensar más allá de esto. Tiene que haber una política deportiva que lo ayude a crecer"

- "Con el talento que hay en Perú y un proyecto, se puede mejorar. Lo que toca es establecer prioridades"

PREVIA

Día clave para la Blanquirroja. Este mediodía, en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol, se podría revelar el futuro de Ricardo Gareca con la selección peruana. El ‘Tigre’ hablará en conferencia de prensa y a pesar de que la cita está hecha, aún no se conoce si el entrenador argentino dará el ‘sí’ definitivo o decide cambiar de aires.

Sin embargo, EL BOCÓN pudo conversar con el asistente técnico de la selección peruana y mano derecha de Gareca, Sergio Santín, quien dio indicios de su posible continuidad en el comando técnico de la bicolor.

“Yo y todos los integrantes de la dirección técnica estamos gustosos de estar en el Perú, esperamos continuar, pero eso ya lo verá Gareca”, expresó.

Se van de ‘vacas’

Luego de casi dos meses entre la preparación y la participación de la bicolor en el Mundial Rusia 2018, el ‘Flaco’, como lo conocen sus amigos a Ricardo Gareca, y sus colaboradores técnicos se tomarían un merecido descanso, que comenzará esta semana, como lo reconoció Santín.

“Todos vamos a salir de vacaciones. Yo, por ejemplo, viajo hoy a Argentina, al igual que otros integrantes del comando técnico. El profesor estaría viajando en estos días también, ya que cada uno está programando sus vuelos en diferentes días”, contó.

“No sabemos cuándo regresaremos de vacaciones, pero serán cortas. Solo espero seguir acá”, agregó.

Lo engríen

Se conoció que una de las condiciones para que el entrenador argentino siga con el buzo de la selección fue tener un lugar para trabajar más tranquilo, ya que en la Videna no tiene la privacidad necesaria para dirigir a los suyos. Por ello, se le aseguró que para mediados de diciembre se estaría inaugurando el Nuevo Centro de Selecciones Nacionales, ubicado en Chaclacayo, el cual contará con 6 canchas deportivas, además de una casa para que pueda así traer a toda su familia a vivir con él. Estos grandes esfuerzos serían muy bien valorados por el ‘Tigre’, quien pese a ser voceado para dirigir en otras selecciones como Argentina y Colombia, tendría al Perú como prioridad.