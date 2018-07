Sergio Peña: "En el Mundial Perú demostró tener buen fútbol"

Sergio Peña ya lleva dos días en Tondela FC su nuevo equipo esta temporada donde fichó por una temporada en condición de préstamo.

El volante peruano Sergio Peña habló con El Bocón en exclusiva sobre lo qué le significo quedar relegado de los 23 mundialistas. Además, analizó el desempeño de Perú en la Copa del Mundo y opino sobre los próximos amistosos.

"El profesor me dijo que no iba a estar en el Mundial. Tuvimos una conversación privada que no entraré en detalles. La verdad que todo muy bien pese a que no me tocó estar porque aún soy joven y tengo más torneos por disputar con mi selección. En el camino que estoy yo creo que tendré la oportunidad de jugar un Mundial con Perú", fueron las primeras palabras de Peña a El Bocón.

El defensor peruano hizo un análisis sobre lo que ha hecho el 'Tigre' al mando de la bicolor: "Ricardo Gareca nos ayudo mucho en nuestro crecimiento. La mejor decisión sería que él se quede y continué haciendo el trabajo que viene haciendo con la Selección Peruana. Acá el país ya lo quiere como un peruano más por todo lo que hizo por nosotros. No hemos tocado el tema en el grupo de WhatsApp, ya es decisión de él que se quede al mando. Es un tema que tiene que decidir con su familia y su grupo de trabajo".

Sergio Peña también habló sobre los próximos amistosos que disputará Perú ante Holanda, Alemania y Chile en el presente año: "Es importante que compitamos con selecciones de ese nivel. Nos sirve como termómetro para lo que nos toca enfrentar en la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para ambas competiciones".

Finalmente, el volante peruano dio su opinión sobre el desempeño de sus compañeros "El equipo dio todo, pero siempre se puede dar más. La selección compitió de la mejor manera. Demostró que Perú tiene buen fútbol, pero esto nos ayudará para lo que se viene. La gente se ha quedado sorprendida por el nivel mostrado de mis compañeros y como han jugado. A pesar que los resultados no fueron favorables quedó demostrado que estamos para competir de igual a igual con cualquier selección que nos toque enfrentar", acotó Sergio Peña.