Sergio Markarián elogia a Yoshimar Yotún y habla sobre Cruz Azul

En los últimos días, el nombre de Yoshimar Yotún ha estado en la órbita de Cruz Azul, pues suena como uno de los posibles fichajes para la 'Máquina Cementera' de cara al 2019. Por ello, un hombre importante como Sergio Markarián, exDT de la selección peruana y del club de la Liga MX, habló respecto al tema, elogiando al volante de la bicolor.

“Es un jugador rápido, muy veloz, agresivo para marcar, de muy buen pase. Y a esta altura con un Mundial encima, es cada vez un jugador más formado. Es buena opción para Cruz Azul. No tendrá ninguna complicación para adaptarse. No sé en qué posición lo vayan a utilizar, pero no creo que tenga complicaciones, porque es un jugador que se va a adaptar a dos o tres posiciones seguras en el equipo”, afirmó Sergio Markarián sobre Yoshimar Yotún.

“Ha crecido enormemente. Sobre todo ha ido controlando su agresividad. Se le ha hecho cada vez más inteligente en el manejo de su capacidad de marca y se ha hecho muy 'criterioso'. Tiene una agresividad en el juego y una velocidad en el traslado al ataque que es muy común de ver en el futbol mexicano”, finalizó el ex entrenador de Cruz Azul sobre Yotún.

De llegar a Cruz Azul, sería el cuarto club internacional para Yotún, luego de jugar en Vasco Da Gama de Brasil, Malmö de Suecia y actualmente juega para Orlando City de la MLS.

LEE ADEMÁS