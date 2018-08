¿Será la oficial? Selección peruana Sub-17 estrenó camiseta [FOTO]

Los hinchas de la selección peruana están a la expectativa del lanzamiento oficial de la nueva indumentaria para los amistosos ante Holanda y Alemania. De momento, Marathon solo ha presentado los uniformes de entrenamiento y algunas casacas, sin novedades sobre cuál será la próxima camiseta.

Algo que ha sorprendido a todos es la nueva camiseta que presentó la selección peruana sub 17 en el amistoso ante Costa Rica. La bicolor presentó una nueva indumentaria de la marca auspiciadora, aunque esta no sería la camiseta que se utilizará para la selección mayor y es solo un modelo que se viene usando por el momento.

La marca ecuatoriana no ha lanzado una fecha oficial para la presentación de la nueva indumentaria que utilizará la selección peruana, aunque se espera que sea previo a los amistosos Perú vs Alemania y Perú vs Holanda. Recordemos que la última camiseta lanzada para la bicolor fue el año pasado, la edición especial para el Mundial.

DATO: La selección peruana sub17 se viene preparando para el Mundial de la categoría que el próximo año se realizará en nuestro país.

