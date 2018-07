Sepa que Selección ya habló con Ricardo Gareca

Mientras en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aguardan la respuesta de Ricardo Gareca para saber si continuará al frente de la Selección peruana luego del Mundial Rusia 2018, otra Selección de Sudamérica que no es ni Argentina, ni Colombia, ya habló con el 'Tigre' y le lanzó una jugosa oferta que está analizando.

Aunque los rumores de prensa acercaban a Ricardo Gareca a las Selecciones de Argentina y Colombia, de momento los dirigentes de ninguna de ellas le ha hecho una propuesta formal, sin embargo la Selección paraguaya si tomó cartas en el asunto y ya inició las conversaciones.

Hernan Rodrigo Lopez, técnico de Racing Club de Montevideo y exgoleador, campeón con Vélez Sarsfield el 2009 de la mano de Ricardo Gareca, reveló que el extécnico de la Selección peruana es pretendido por Paraguay.

El uruguayo nacionalizado paraguayo habló para el programa 'Estamos Motivados' de Argentina: "Ricardo Gareca me parece un técnico bárbaro, me gusta el estilo ofensivo que tiene. Es un candidato serio para varias Selecciones, sé que ha tenido una propuesta para dirigir a la Selección paraguaya, pero no sería descabellado que suene para la Selección Argentina también".

"El Vélez de Gareca fue uno de los mejores equipos que integré. "Sabella, Gareca, Martino, fueron algunos de los técnicos que tuve durante mi paso en el fútbol argentino. De todos me he llevado cosas muy positivas", recalcó.