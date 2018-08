Seleccionado sub 17: "La FPF está apostando por la generación que viene"

La selección peruana sub 17 partió este domingo rumbo a Costa Rica para disputar amistosos con miras a prepararse al Mundial que se realizara el próximo año en nuestro país.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Yuriel Celis Guerero forma parte de la Academia Deportiva Cantolao y quienes lo hemos visto jugar sabemos de sus cualidades. No solo para la marca, sino también para pisar el área rival y regalarlos unos golazos. Además, ya ha disputados con su club partidos por el Torneo de Reservas. En la actualidad viene siendo convocado a la selección peruana sub 17.

El Bocón conversó con él unos minutos para conocer su historia de Yuriel Celis, quien busca ganarse un lugar entre los 23 elegidos para representar a la selección peruana sub 17 en el Mundial que se realizará el próximo año.

"Desde los 8 años estoy en la Academia Cantolao. Me vieron jugando con mis amigos en la villa deportiva del callao y me dieron una cita para ir. Fui y gracias a dios me apoyaron desde ese momento. Lo único que me preocupo es demostrar cada partido que soy útil en mi equipo y debido a ese trabajo me vienen convocando en la selección peruana", fueron las primeras de Yuriel Celis Guerero a EL BOCÓN.

Confiesa, Yuriel Celis que su amor por el fútbol nace desde muy pequeño: "Todo lo aprendí jugando en el barrio y mirando a los grandes. Trataba de aprender y observar todo sus movimientos con el balón para yo encontrar mi juego. Me gusta mucho el juego de Toni Kroos por el juego corto y largo que realiza en el campo de juego".

Finalmente, Yuriel Celis habló sobre el trabajo del profesor, Carlos Silvestri al mando de la bicolor: "La Federación Peruana de Fútbol apuesta mucho por la generación que viene. Estoy jugando de volando mixto. Al profesor le gusta mucho la presión y posesión del balón. Además, busca que el equipo sea protagonista sin importar el rival que tenga al frente".

