Yoshimar Yotún se consolidó como uno de los jugadores más importantes de la selección peruana. Inició en la blanquirroja como lateral, pero encontraría su mejor posición en la primera línea de volantes al lado de Renato Tapia.

El exjugador de Sporting Cristal tuvo sus inicios en las divisiones menores de Cantolao y en conversación mediante videollamada con jugadores de la selección peruana Sub 17, ‘Yoshi’ contó sus primeros años en el fútbol.

“Mis padres se sacrificaron mucho, yo salía de casa a las 6:30 de la mañana y no volvía hasta las 9 de la noche tras los entrenamientos. Hacía tareas en los recesos, me apoyaron y nunca repetí. De niño siempre jugué porque me gustaba, El único lugar donde mi mamá me encontraba era en la canchita del barrio".

Asimismo, aconsejó a los jóvenes futbolistas: “El fútbol es dedicación, es una carrera a largo plazo. No importa más el que debuta primero. Aquí hay que entrenar, trabajar duro, alimentarse bien, descansar el cuerpo si es que queremos competir. Hay que tener confianza para entrar al campo, asumir riesgos y tomar decisiones rápidas”.

