Selección peruana | Yordy Reyna sobre Paolo Guerrero: "Es muy pronto para hablar de su reemplazo"

Paolo Guerrero es sin duda alguna el delantero titular e indiscutible de la selección peruana, sin embargo, el 'Depredador' ya tiene 35 años de edad y es posible que sean sus últimos años de carrera, tanto en la 'bicolor' como en su actual club, Internacional de Porto Alegre.

Entre las alternativas de su reemplazo está Yordy Reyna, el actual jugador del Vancouvers Whitecaps de la MLS quien se refirió al respecto. "Todavía es pronto para hablar del retiro de Paolo (Guerrero) o Jefferson (Farfán), tenemos que hacer bien las cosas los que venimos atrás para cuando nos toque estar", indicó el delantero peruano en Telemundo.

Asimismo, el popular 'Ozuna', dijo que para él, Paolo Guerrero es un excelente jugador y cada vez que juega lo entrega todo porque no le gusta perder. Por otro lado Reyna se refirió a su ausencia en la selección peruana en la Copa América y confesó haberse quedado con las ganas de ser convocado.

"Me sentí un poco triste por no poder ir a la Copa, pero venía de una lesión y no tenía continuidad. Ese fue uno de los factores, pero yo sigo trabajando con tranquilidad", finalizó el atacante.