Selección peruana | Yordy Reyna habló de su ausencia en la Copa América 2019

Yordy Reyna, habitualmente convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana, no fue estuvo presente en la Copa América 2019. El delantero del Vancouver Whitecaps habló de su ausencia, haciendo énfasis en que no estaba en un buen momento de su carrera.

"Siempre tengo contacto con el cuerpo técnico de la Selección. Me sentí un poco triste por no poder ir a la Copa, pero venía de una lesión y no tenía continuidad. Ese fue uno de los factores, pero yo sigo trabajando con tranquilidad", indicó el jugador de la selección peruana.

Asimismo, elogió el rendimiento de la selección peruana, que frente a todo pronóstico, llegó a la final de la Copa América, donde terminaría cayendo ante Brasil: "Mucha gente criticó el hecho de cómo se clasificó, pero luego todos se subieron al barco. Se le ganó a grandes equipos y lastimosamente, en la final nos tocó Brasil que tiene un gran plantel", finalizó.

Yordy Reyna es titular en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. El exjugador de Alianza Lima ha jugado en todas las posiciones de ataque. Esta temporada alterna más como un delantero en punta.

